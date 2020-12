Les façades des cinémas de Toulouse allumées ce mardi

Partager Facebook

Ce mardi 15 décembre, plusieurs cinémas de Toulouse allumeront leur façade entre 17h et 18h en réponse à l’appel de la Fédération Nationale des Cinémas Français.

Alors qu’ils devaient être ouvert ce mardi 15 décembre après un deuxième confinement, les cinémas, comme les salles de spectacles et les musées, ont été jugés non-essentiel par le gouvernement. Un coup dur pour toute une profession. Ce mardi, le FNCF appelle les cinémas à rallumer symboliquement leurs enseignes entre 17h et 18h pour exprimer « sa colère contre la décision du Gouvernement de ne pas rouvrir les salles de cinéma ».

A Toulouse, vous verrez des façades éclairées comme à l’ABC Toulouse.

Du côté de l’American Cosmograph, on explique ce beau geste : « ce ne sont pas les lumières extérieures du Cosmo que nous aurions dû rallumer mais bien celles de nos projecteurs bien aimés et, avec elles, celles des émotions qu’elles font briller dans vos yeux et dans vos cœurs. Mais nous vous rappelons ainsi que ce n’est que partie remise, que nous sommes toujours là et que nous n’attendons qu’une chose : vous accueillir de nouveau. »

D’autres cinémas comme le Véo à Muret jouera le jeu de l’illumination de la façade. Donc n’hésitez pas à regarder vos cinémas en ce mardi 15 décembre.

A Bordeaux, l’Utopia projettera les films devant des sièges vides comme si la réouverture avait eu lieu.

