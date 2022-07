Le Toulouse Olympique en quête d’une troisième victoire de rang

Partager Facebook

Ce samedi soir, le Toulouse Olympique accueille Leeds Rhinos avec l’objectif « maintien » en tête !

Après un Magic Weekend riche en émotions, les Olympiens sont prêts à accueillir l’équipe des Leeds Rhinos pour cette 19e journée de Super League. C’est au stade Ernest-Wallon, le samedi 16 juillet à 20h, que les joueurs du TO XIII affronteront les 7e du classement pour continuer leur remontée et revenir à égalité de point de Wakefield. Un petit récapitulatif des forces en présence pour cette journée à hauts enjeux pour le Toulouse Olympique XIII.

Leeds Rhinos : équipe emblématique du championnat

Leeds fait partie de ces clubs phares de la Super League puisqu’ils y évoluent depuis sa création en 1996. Avec 8 titres au compteur, les Rhinos sont le deuxième club le plus titré de ce championnat, juste derrière l’équipe de St Helens avec 9 titres. On comptera également 14 Challenge Cup (Coupe d’Angleterre) pour l’équipe ainsi que 3 World Club Challenge.

Le bilan actuel

Les Olympiens sont sur une bonne lancée avec deux victoires d’affilées dont la dernière face à Wakefield lors du Magic Weekend le 9 juillet dernier. Le TO continue de se raccrocher au maintien et ce nouveau match à domicile s’annonce décisif pour l’équipe. Les Rhinos ont connu un début de championnat difficile avant de remonter petit à petit au classement pour se classer 7e avant cette 19ème journée. Avec deux victoires de suite, dont la dernière face à Castleford lors du Magic Weekend, ils comptent bien eux aussi enchainer avec un troisième succès consécutif.

Côté statistiques

Côté Rhinos :

– Ils ont inscrit 63 essais et leur meilleur marqueur est Ash HANDLEY avec 15 réalisations.

– Les Rhinos ont effectué 5 682 plaquages depuis le début de la saison. Le meilleur plaqueur est Cameron SMITH (563), suivi de près par Mikolaj OLEDZKI (542).

– Avec 55 plaquages cassés, Ash HANDLEY est le meilleur franchisseur de l’équipe. Au total, les joueurs de Leeds comptent 553 plaquages cassés et sont à la 4 ème position au classement.

– Au niveau des 40/20, les Rhinos se classent 3ème avec un total de 3. C’est Kruise LEEMING qui est l’auteur de ces 3 réalisations.

Côté TO :

– Les Olympiens ont inscrit 52 essais depuis le début du championnat. Le meilleur marqueur est toujours Matty RUSSELL avec 10 essais à son actif.

– Les Olympiens ont un total de 5 933 plaquages et c’est Andew DIXON qui reste le meilleur plaqueur de l’équipe avec 436 plaquages.

– Le capitaine, Tony GIGOT, est premier au classement du plus grand nombre de coups de pieds offensifs (75). Il est également le joueur ayant réalisé le plus de 40/20 du championnat avec un total de 6.

Le meilleur franchisseur de l’équipe reste Matty RUSSELL avec un total de 73 plaquages cassés (461 au total pour le TO).

Les enjeux de cette confrontation

Les Olympiens se rapprochent de l’équipe de Wakefield et une victoire supplémentaire leur permettrait de ne plus être la lanterne rouge du championnat, au moins pour quelques heures. Quant aux Rhinos, trois équipes sont derrière eux à un point seulement (Salford, Warrington et Hull KR). Une victoire supplémentaire est donc importante afin de se détacher de ces équipes et rester dans la course aux play-offs.

Les dernières fois

Il y a eu trois confrontations entre les Olympiens et les joueurs de Leeds. La dernière rencontre remonte au 22 avril dernier et les Rhinos s’étaient imposés sur leur pelouse 25 à 14.