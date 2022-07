Toulouse :  Un tarif unique mis en place pour le concert du 16 juillet 

Partager Facebook

En raison du déclenchement de la vigilance orange, la Mairie de Toulouse active tous les dispositifs pour lutter contre cette canicule. Un tarif unique est mis en place pour le concert du 16 juillet à la prairie des Filtres

Pendant cette vague de forte chaleur, un tarif unique à 15 euros ( gratuit pour les moins de 12 ans) est mis en place pour le concert du samedi 16 juillet organisé dans le cadre du Festival de Toulouse à la Prairie des Filtres. Il permettra de favoriser l’accès à l’un des espaces de fraîcheur les plus vastes et les plus prisés du centre ville, s’ajoutant aux parcs et jardins.

A l’affiche de la soirée : le pianiste Thomas Valverde avant Julien Clerc et l’Orchestre National du Capitole dirigé par Yvan Cassar et Felix Mildenberger, accompagnés de solistes classiques.

Pour la 1ère fois à Toulouse et avant son concert du 17 juillet à Paris, l’artiste international Kavinsky clôturera avec un mix électro. Alors, pourquoi ne pas partager un concert dans un site rafraîchissant en bord de Garonne?

Pour accueillir les spectateurs du concert en toute sécurité, le dispositif mis en place à l’occasion du concert du 14 juillet est maintenu pour le concert du 16 juillet :

– Des brumisateurs géants sur la Prairie des Filtres

– Les gourdes et bouteilles d’eau seront autorisées.

– Une vingtaine de points d’eau au total sera disponible.

– Des lances à eau permettront également de rafraîchir le public si nécessaire.