Ouverture d’un nouveau concept CossFit à Labège

Timothée Garde, ancien sportif de haut niveau, lance un concept unique autour du CrossFit à Labège : le CrossFit Lab.

Le CrossFit n’est pas une activité nouvelle, notamment à Toulouse, où l’on compte plus de 20 Box qui lui sont dédiés. Cette pratique, qui connait un fort développement, a inspiré Timothée Garde dans la conception d’une salle plus originale, qui donnera la possibilité aux sportifs de pratiquer le CrossFit, accompagné d’autres activités, ainsi qu’une approche nutrition pour une pratique plus complète et bénéfique pour le bien-être.

Plus concrètement, le CrossFit sera mixé au TRX, et agrémenté de cours de renforcement musculaire et de Pilate en petit groupe, d’ateliers de gymnastique ainsi que d’autres cours spécifiques, qui permettront une pratique du CrossFit ciblée et encadrée.

Sport et alimentation

CrossFit Lab propose également d’allier sport et nutrition / alimentation. « C’est une approche globale qui est fondamentale et à laquelle je suis sensible » explique Timothée. Dans un avenir proche, CrossFit Lab proposera un abonnement Midi Sportif qui permettra, aux salariés des entreprises situées aux alentours, de combiner une séance de sport et un déjeuner équilibré sur un temps optimisé. Car tout l’enjeu est là ! Permettre d’optimiser sa pratique sportive sur son temps de déjeuner, c’est l’une des garanties pour être plus régulier et ne pas laisser tomber.

« La pratique est régulière pour certains, plus ponctuelle pour d’autres. C’est à nous, professionnels du sport de rendre l’activité physique plus accessible, quel que soit le niveau et l’engagement de chacun, mais aussi moins contraignante et plus polyvalente » Timothée Garde

Enfin, CrossFit Lab se situe à 5 minutes à pied du Centre commercial de Labège et 5 minutes à pied du futur métro.

Plus d’infos : crossfit-lab.fr