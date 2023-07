Le Toulouse Olympique délocalise ses 3 derniers matchs

Partager Facebook

En raison de la Coupe du Monde de Rugby à XV, le Toulouse Olympique se prépare à une mini tournée pour les dernières rencontres de la saison.

À l’approche de la Coupe du Monde de rugby à XV qui se tiendra en France à l’automne, de nombreux stades dont Ernest Wallon (camp de base de l’équipe du Japon) doivent se plier à un cahier des charges précis rendant difficile leur utilisation pour les rencontres des clubs résidents. Par conséquent, le Toulouse Olympique travaille sur une mini-tournée à l’occasion de 3 rencontres délocalisées.

Les trois rencontres qui ne pourront pas se tenir au stade Ernest-Wallon sont les suivantes :

TO v Swinton, samedi 19 août

TO v Barrow, samedi 26 août

TO v Featherstone, samedi 16 septembre

Même si pour l’heure aucun stade n’a été acté, le TO collabore avec les institutions et clubs treizistes de la région afin de proposer une ‘Tournée d’été’ qui permettrait aux fans de Rugby à XIII et supporters du TO de se retrouver dans un contexte différent, mais toujours autour des mêmes valeurs.