Concert. Cocorosie de retour à Toulouse

Le groupe Cocorosie revient en concert au Bikini Toulouse ce dimanche 2 juillet. Un événement !

Les sœurs Bianca et Sierra Casady, alias CocoRosie, artistes pluridisciplinaires, mélangent une myriade de styles et de références, du hip-hop au folk et à l’opéra, transformant les expériences les plus douloureuses en chansons pop mémorables et évocatrices. À ce jour, elles ont publié sept albums : Put The Shine On (2020), Heartache City (2015), Tales of a Grasswidow (2013), Grey Oceans (2010), The Adventures of Ghosthorse and Stillborn (2007), Noah’s Ark (2005) et leur premier album La maison de mon rêve (2004).

La musique de CocoRosie a influencé une grande variété d’artistes – de Chance the Rapper qui a collaboré avec elles sur son dernier album, à Melanie Martinez qui a déclaré que les sœurs étaient une inspiration majeure, en passant par Jay Rock sur « Knock It Off » et Macklemore/Ryan Lewis sur « Stay at Home Dad » qui ont samplé leur musique, ainsi que par des artistes respectés comme Yoko Ono et Jim Jarmusch qui ont fait leur éloge.

Bianca et Sierra Casady sont donc de retour au Bikini pour la première fois depuis 2016.

Réservations : www.lebikini.com