Les musiques de John Williams et Hans Zimmer au Festival de Toulouse

Dans le cadre de Festival de Toulouse, un grand concert de musiques de films a lieu ce lundi 3juillet au Théâtre des Mazades.

On a tous en tête des musiques issues des bandes originales créées par deux maitres du genre : John Williams et Hans Zimmer. Metalak Euskal Herrian Orkestra propose un programme autour de musiques de films cultes. Du trépidant Indiana Jones au fameux Star Wars en passant par les B.O. de Robin des Bois, Pirates des Caraïbes, Gladiator ou des Indestructibles, on y découvrira des sonorités et des couleurs insoupçonnées notamment dans l’ouverture de Dancer in the Dark, ou O Magnum Mysterium.

Rendez-vous ce lundi 3 juillet au Théâtre des Mazades de Toulouse.

Infos : https://billetterie.festik.net/festivaldetoulouse/