Six nouveaux noms pour le Weekend des Curiosités 2024 !

Le Weekend des Curiosités 2024, attendu les 31 mai et les 1er-2 juin prochain au Bikini, rajoute 6 nouveaux artistes à sa programmation.

Le Weekend des Curiosités est LE festival dédié aux musiques actuelles, qui met en lumière les talents de demain de la scène rap, électronique, pop… L’association des Curiosités met un point d’honneur à programmer les artistes qui feront l’actualité de demain et offrir aux festivaliers 3 jours de fête, de découvertes et de convivialité, dans un Bikini complètement repensé pour l’occasion, avec 3 scènes et des animations diverses tout le long du weekend.

Six nouveaux noms rejoignent la programmation aux cotés de Blowsom, Colt, Gogo Green, Houdi, Marguerite Thiam, Peet, Samir Flynn et Slimka. Fin mai, on retrouvera Anais MVA, Angie et Lazuli, Annie Adaa, Bibi Club, Jersey et Lesram.

Réservez vos places sur https://lebikini.com/