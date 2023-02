Le Toulouse Olympique débute la saison face aux Raiders de Barrow

Partager Facebook

Après une longue intersaison, le Toulouse Olympique est enfin de retour sur les terrains. Les Bleus & Blancs débuteront cette année 2023 avec un déplacement sur la pelouse des Raiders de Barrow, coup d’envoi ce samedi 4 février à 16h.

Comme pour tout début de championnat l’objectif pour les deux équipes sera d’enregistrer sa première victoire, cette confrontation sonne déjà comme un gros match entre un relégué de Super League face à un barragiste à la montée de l’an dernier. Cette rencontre, qui sera à suivre en direct sur ‘ouRLeague’, marque également l’ouverture du championnat.

Barrow, outsider depuis sa remontée

Fondé en 1875, le club de Barrow fait ses débuts en tant que club de rugby à XV, avant d’intégrer en 1897 à la fondation de la Northern Rugby Football Union (aujourd’hui Rugby Football League) et devient un club de rugby à XIII. Les Raiders sont des habitués du Championship même si fin 2011 le club se voit rétrogradé en League One (3e division de la RFL). C’est 10 saisons plus tard qu’il retrouve le Championship après avoir remporté brillement la League One en 2021. Lors de la saison dernière ils réalisent également une grande performance en se hissant jusqu’en phases finales.

Les dernières fois

Dans l’histoire il y a eu 10 rencontres entre le TO et Barrow, on compte 7 victoires Olympiennes pour 3 défaites. Ces 3 revers datent des saisons 2010 et 2011, depuis les succès du TO se sont enchainés jusqu’à maintenant face à cette formation.

La rencontre est à suivre en direct sur l’application ouRLeague (cliquez ici pour visionner le tutoriel d’installation) et au Bistrô XIII à Toulouse.