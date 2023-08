Toulouse. Nouvelle nocturne spéciale Coupe du Monde 2023 au Marché des Carmes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le jeudi 7 septembre, le Marché des Carmes de Toulouse proposera une nouvelle nocturne en cette rentrée autour de la Coupe du Monde de Rugby.

L’été se termine, et depuis le 4 septembre, les écoliers ont fait leur rentrée. Pour ne pas commencer septembre de façon morose, le Marché des Carmes organise une nocturne le 7 septembre. L’occasion de se retrouver pour une nouvelle soirée festive, conviviale et gourmande dont seul le Marché des Carmes a le secret ! En plus, la Coupe du Monde de Rugby, qui commencera par France – Nouvelle Zélande le 8 septembre, sera à l’honneur.

Pour le plus grand plaisir du public, les 40 commerçants du Marché, dont certains sont présents depuis plusieurs générations, feront danser les papilles des participants sur les airs festifs d’un DJ. En plus, l’ancien joueur du Stade Toulousain, Omar Hasan, devenu chanteur lyrique, participera à la soirée.

De 18h30 à 22h30, restaurateurs, bouchers, charcutiers, poissonniers, primeurs, boulangers, pâtissiers, traiteurs, cavistes, fromagers, et bien d’autres métiers de bouche seront présents pour régaler les parents, enfants, amis, collègues… et assurer une soirée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

toutes les infos : https://www.facebook.com/marchedescarmestoulouse