Dernière semaine pour le Printemps du Rire !

Le Printemps du Rire touche à sa fin cette semaine avec un feu d’artifice final le 7 avril au Flashback café. Alors que voir pour les derniers jours du festival ?

Mercredi 3 avril : Les Encombrants au Flashback café à 20h30

Simone et Francis partagent un trottoir 2 pièces-carton adossé au mur du four d’une boulangerie. Lorsque soudain Bérénice s’immisce dans leur quotidien, ça gratte, ça pique, ça bouscule. Y a des règles dans la rue, y a des rêves aussi et ces trois-là n’en manquent pas. La vie c’est pas des Haribos, on est d’accord, mais avec un petit verre de Tchernobyl, tout s’illumine en bleu.

Jeudi 4 avril: Opium du peuple et Princesses Leyla au Rex 19h30.

Amateurs de Twix et de shampoing 2 en 1, cette soirée au REX sera pour vous une soirée satisfaction. Deux groupes qui aiment mélanger l’humour et le saturé, deux groupes qui sortent leurs new album ! Donc forcément : deux concerts. Opium du peuple et Princesses Leya : la Team Metal ultime!

Vendredi 5 avril : Fred Blin à la Salle Nougaro 20h30

A-t-on toujours raison? Which witch are you? Personnage emblématique des Chiche Capon, lunaire de la série Scènes de ménage, Fred est à l’affiche en 2021 du film Oranges Sanguines et actuellement dans la série Parlement. Aujourd’hui il est sur scène avec son premier solo, un spectacle hors norme à voir et à vivre !

Vendredi 5 avril : Eric et Quentin à Altigone

Les deux humoristes découverts au Petit Journal ave Yann Barthès sont sur scène: « Tout le monde aime rire (même Kim Jong-Un). Mais savons-nous pourquoi nous rions ? Nous nous sommes posés la question, et bim ! Cela a donné un spectacle ».

Dimanche 7 avril : Boom de clôture de 14h à 20h devant le Flashback café – DRESS CODE 90’s

Au programme : Repas de quartier, karting pour les plus petits, concert des 400STRINGS et batucada rock HOUBA ! , Dj set de MULOT….

Infos et réservations : https://leprintempsdurire.com/tout-le-programme/