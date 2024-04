L’Opium du Peuple et Princesses Leya en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Rex de Toulouse nous propose une belle soirée, ce jeudi 4 avril, en compagnie des groupes L’Opium du Peuple et Princesses Leya.

Le Rex nous propose une belle soirée avec Deux groupes qui aiment mélanger l’humour et le saturé, deux groupes qui sortent leurs new album ! Donc forcément : deux concerts. Opium du peuple et Princesses Leya : la Team Metal ultime!

Opium du peuple

7 musicien.nes déjanté.e.s qui rhabillent la variété à la sauce Punk Métal Et qui viennent fêter leur Sixième album et dépoussièrent au marteau piqueur les meilleures heures de notre patrimoine musical So french ! FRANÇOISE HARDY trinque avec THE OFFSPRING, NTM s’invite chez les BEASTIE BOYS et TOY DOLLS fait de l’œil au Tourbillon de la vie ! Un nouveau concept avec des Mash-up sans concessions.

Princesses Leya

Les Princesses Leya reviennent avec un nouvel album et un nouveau spectacle ! Amateur de quasi Metal : Rassemblement . Après avoir voulu (sans aucune raison valable) gagner l’Eurovision (et joyeusement échoué), les Princesses s’attaquent désormais à une mission plus noble : sauver la Terre et le Multivers grâce au Metal ! Et peut-être un peu de Disco aussi… Car oui la guerre musicale entre Dedo et Schoumsky est loin d’être finie… Spectacle en idiorama certifié décérébrant.