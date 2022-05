Le Toulousain Claude Sicre s’offre un nouvel EP

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le 29 juin prochain, Claude Sicre sera de retour avec un nouvel EP et des collaborations avec Al Tarba et Francis Cabrel.

CLAUDE SICRE, alias « docteur Cachou » est un musicien et chanteur toulousain, caractérisé par un métissage entre folklore occitan, beat organique, rythme rap et tradition brésilienne. Après quelques flamboyantes décennies de cavalcade sur les tambourins des FABULOUS TROBADORS, Il semble évident que le temps arrive d’un projet solo, pour ce militant de la culture occitane.

Et voici enfin quatre titres en prélude de l’album tant promis.

Deux chansons qui mêlent la tournure médiévale et un proto-rap urbain, la galanterie des troubadours et l’anarchisme faubourien, la danse villageoise et le rythme créole Je me meurs de soif (en ft avec FRANCIS CABREL) et La vie me parait si belle.

Dans Assai, produit en collaboration avec le producteur de rap AL TARBA, « poésie illustrée musicalement », il transpose dans la paix des joutes poétiques un texte de Martial, auteur latin de l’aube de notre ère qui célébrait la vaillance de gladiateurs dans l’arène.

Enfin, Le Plus Big Défi est un conte emmêlant le mythe américain et le combat occitan, les grandes forces du monde et le quotidien le plus vernaculaire.

Rendez-vous le 29 juin prochain pour découvrir cet EP.