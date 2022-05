Giants v TO : dénouement cruel à Huddersfield 

Partager Facebook

A l’issue de 80 minutes intenses, le Toulouse Olympique s’incline sur la pelouse des Giants d’Huddersfield (17-16), mais offre peut-être sa meilleure performance de la saison.

La première période débute avec deux équipes qui complètent leurs chaînes de tenus et démarrent un bras de fer rapidement. Mais les Toulousains, déterminés, ouvrent la marque dès la 7e minute avec Lucas ALBERT qui tape un coup de pied rasant bien dosé au bout de la chaîne des tenus, Olly ASHALL-BOTT aplatissant dans l’en-but. Chris HANKINSON transforme.

Les locaux se montrent plus offensifs, obligeant les Français à défendre et forçant un renvoi sous les poteaux, menant Sam HEWITT à l’essai, qui sera transformé par Tui LOLOHEA. Les Olympiens se ressaisissent avec un énorme déboulé de Romain NAVARRETE, qui perce la ligne, accélère et dépose l’arrière adverse, pour aller inscrire un essai de 50m qui sera transformé par Chris HANKINSON. Les Toulousains rentrent donc aux vestiaires sur un avantage de 6-12.

En seconde période, les co-équipiers de Max PUECH récupèrent rapidement le ballon et grâce à un bon coup de pied de Lucas ALBERT et une bonne chasse, forcent un renvoi sous les poteaux. L’ailier Matty RUSSELL ne tardera pas à inscrire un essai à la 45e. S’en suit un 40/20 des anglais qui inverse la pression et force les Bleus et Blancs à défendre. Ils craquent à la 53e minute sur une réalisation d’Innes SENIOR qui sera transformée par Tui LOLOHEA. Malgré la fatigue ressentie dans les deux camps, les locaux maintiendront l’intensité et à la 73e, Innes SENIOR met son

second essai de la soirée. LOLOHEA manque la transformation, offrant un dernier espoir au TO qui cherche le drop de la victoire, mais c’est malheureusement les Giants qui le trouveront à la 77e minute par Jack COGGER.

Une fin de match difficile pour les hommes de Sylvain HOULES qui chercheront maintenant deux victoires à domicile consécutives en recevant St Helens le samedi 4 juin (18h) et Castleford le dimanche 12 juin (15h30).