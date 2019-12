Le Festival du Livre de Jeunesse Occitanie revient en janvier 2020

Partager Facebook

Le 18ème Festival du Livre de Jeunesse Occitanie se tiendra du 18 au 26 janvier 2020 avec pour thème « Raconte-moi ton histoire » à Saint Orens de Gameville et dans les communes de Toulouse Métropole.

Evénement régional fréquenté par les amateurs de littérature jeunesse, le festival offre cette année une programmation autour de ces livres pour enfants qui parlent de la pluralité des mondes. Dans nos sociétés de plus en plus plurilingues et multiculturelles, quelles questions et quels regards la création littéraire pour la jeunesse porte sur notre monde hétéroclite ?

Un grand nombre de livres jeunesse se nourrissent des passerelles qui existent entre les sociétés et les cultures grâce à nos différences et nos héritages. Cette littérature jeunesse s’enrichit des circulations des cultures, des langues et des êtres. Elle nous convie à regarder le monde par milles regards, en passant des mots à l’image, d’une langue à l’autre, lisant dans un sens et puis dans l’autre, d’un âge à un autre…

Chaque édition, à partir d’une thématique, met en lumière un éditeur jeunesse francophone et des auteurs. Cette année, le choix s’est porté sur l’éditeur « La joie de lire », dont la ligne audacieuse et exigeante lui a valu de nombreux prix et une reconnaissance internationale.

A partir du 18 janvier 2020, venez découvrir des auteurs et illustrateurs à travers des expositions, des lectures, des spectacles, des ateliers d’illustration, des ateliers d’écriture, des rencontres en librairie,…

Les auteurs présents : Albertine, BENJELLOUN Saïd, BONE Betty, CHAUSSON Julia, CHEVRE Mathilde, CORENBLIT Rachel, FANELLI Laura, FRIER Raphaële, FRIOT Bernard, JOURDAN Mickaël, KALOUAZ Ahmed, LEON Christophe, MALARD Chloé, MAUPOME Frédéric, MONTARDRE Hélène, NEEMAN Sylvie, PAGEAUD Fanny, Pef, ROUMIGUIERE Cécile, SABBAGH Clémence, SENEGAS Stéphane, TEULADE Pascal, VIRARDI Liuna, VISSIERE Sophie, WISNIEWSKI Gaya, WLODARCZYK Isabelle, ZULLO Germano.

Toutes les informations sur le site Internet du Festival : http://festival-livre-jeunesse.fr