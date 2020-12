Hommage à Valéry Giscard d’Estaing : Extinction de la façade du Capitole

Partager Facebook

La Mairie de Toulouse et Toulouse Métropole participent à la journée d’hommage national au Président Valéry Giscard d’Estaing, décédé le 2 décembre dernier, qui lui sera rendu le mercredi 9 décembre.

À cette occasion :

• les lumières du Capitole resteront éteintes mercredi 9 et jeudi 10 décembre au soir,

• une minute de silence sera observée lors du Conseil Municipal du 11 décembre et du Conseil de Toulouse Métropole le 17 décembre.

Depuis le mercredi 2 décembre et jusqu’au mercredi 9 décembre, les drapeaux du Capitole sont en berne et deux registres de condoléances sont ouverts sous un portrait de Valéry Giscard d’Estaing (de 9h à 18h à l’entrée du Capitole et au siège de Toulouse Métropole, 6 Rue René Leduc).