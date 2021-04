Le spectacle de la Pat Patrouille en 2022 à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Spectacle « La Pat Patrouille à la rescousse » se jouera le 13 février 2022 au Zénith de Toulouse.

Basé sur la série animée star des enfants, La Pat’ Patrouille – Le Spectacle ! « À la rescousse ! » met en scène leurs personnages préférés pour une aventure musicale pleine d’humour et d’action ! Tous les habitants de La Grande Vallée se retrouvent pour l’lncroyable Course des Maires qui oppose Mme le maire Goodway de La Grande Vallée et le M. le maire Hellinger de FoggyBottom. Mais, Mme le maire Goodway a disparu… Heureusement, la Pat’ Patrouille est là ! Chase, Marcus, Stella, Ruben, Rocky, Zuma, Everest et Ryder sont toujours prêts à partir en mission pour venir en aide aux habitants de La Grande Vallée !

Cette aventure interactive transporte les enfants dans des lieux emblématiques de la série tels que La Grande Vallée, la Tour de Contrôle, la ferme de la Madame Yumi, l’Île des Phoques et la montagne de Jake.

La Pat’ Patrouille – Le Spectacle ! montre aux enfants que « aucune mission n’est trop dure car nos amis, ils assurent » !

Infos et réservations : www.bleucitron.net