Ce samedi, deuxième édition de « On danse chez vous ! » du chorégraphe Mehdi Kerchouche

A Toulouse, le Théâtre du Capitole et le Centre James Carlès participent à la deuxième édition de « On danse chez vous ! » du chorégraphe Mehdi Kerchouche ce samedi toute la journée.

Plus de 200 artistes se donnent rendez-vous à l’invitation de Mehdi Kerkouche ce 24 avril 2021 de 10h à minuit pour la deuxième édition de On danse chez vous ! au profit des associations venant en aide aux étudiants avec la Fondation de France.

Lancé l’année dernière par Mehdi Kerkouche et sa compagnie EMKA, le festival « On danse chez vous » a pour mission de fédérer la communauté des danseurs, chorégraphes, professeurs de danse et de récolter des fonds pour venir en aide aux plus démunis.

Les danseurs et les chorégraphes français se mobilisent depuis les grands lieux culturels sur le compte Instagram @emkadanceproject le 24 avril de 10h à minuit en s’alliant à la Fondation de France pour lancer un appel à la générosité au profit des étudiants en grande précarité.

On pourra découvrir des cours de danse, des performances, des interviews pour permettre à de nombreux passionnés, amateurs ou confirmés partout en France de revivre pendant toute une journée leur passion et de faire une bonne action.

A Toulouse, le Théâtre du Capitole et le Centre James Carlès participent à cette belle initiative.

A noter qu’une émission spéciale aura lieu sur Culture Box, la chaine live du Service Public, de 20h à 21h.

