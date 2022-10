Le spectacle Alan T. par deux soirs à Toulouse

Partager Facebook

Pierre Jodlowski présentera sa création Alan T, sur la destinée d’Alan Turing, mardi 11 et mercredi 12 octobre au Théâtre de la Cité de Toulouse.

Alan T. s’appuie sur la vie paradoxale du grand mathématicien Alan Turing : héros de la seconde guerre mondiale, père de l’intelligence artificielle, et victime de l’Angleterre puritaine pour cause d’homosexualité. À la lisière de l’opéra, ce spectacle total évolue entre une narration théâtrale, des séquences purement musicales et des conversations d’avatars, interprétés par une chanteuse, un comédien, cinq musiciens et un dispositif audiovisuel. La scénographie repose sur le concept d’ambiguïté homme/machine : à l’arrière, le monde réel avec l’appartement de Turing ; à l’avant, un espace technologique évoquant la Machine « Enigma ».

Infos : www.odyssud.com