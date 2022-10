Portico Quartet en concert mercredi à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Portico Quartet seront en concert ce mercredi 12 octobre à la Salle Nougaro Toulouse.

Le groupe britannique Portico Quartet est impossible à catégoriser. Avec des influences majeures de jazz, d’ambiant et de musique électronique, le quatuor continue son exploration musicale avec Terrain dans un style minimaliste, et Monument, se penchant plus sur un style électro.

Commençant leur carrière avec des chansons majoritairement acoustiques, Duncan Bellamy, Milo Fitzpatrick et Jack Wyllie changent de style musical, en s’essayant à la pop électronique expérimentale en 2014, en trio sous le nom de Portico. Ils reviennent en Quartet en 2017, reprenant un style jazz électronique.

Infos : sallenougaro.com