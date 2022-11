Le Salon Toulouse Vintage fin novembre !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Près de 50 exposants participent au septième salon Toulouse Vintage les 26 et 27 novembre à l’Hotel-Dieu Saint-Jacques.

Après six éditions couronnées de succès et des milliers de visiteurs, le salon Toulouse Vintage fait son édition de Noël. Le rendez-vous incontournable des amoureux de la mode et du design vintage aura lieu dans le cadre exceptionnel de l’Hôtel-Dieu Saint- Jacques samedi 26 et dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 18h.

Il accueillera près dede 50 exposants triés sur le volet: mode, créations upcyclées, mobilier et décoration vintage et sera ponctué de nombreuses animations. De quoi préparer des cadeaux éthiques et uniques tout en se plongeant dans la magie de Noël à l’ancienne.

Nostalgiques oui mais résolument modernes !

L’occasion pour les visiteur.e.s de trouver des cadeaux durables et écoresponsables. « Nostalgiques oui mais résolument modernes ! Nous avons voulu recentrer cette édition sur les vendeurs vintage et sélectionner un groupe très restreint de créateurs. Selon nous, le vintage est l’avenir de la consommation car il permet de redonner une vie aux objets tout en proposant des articles d’une qualité durable avec un design unique. Nous faisons le pari que c’est le cadeau de Noël idéal. »explique Audrey Quenin organisatrice de l’évènement.

Rendez-vous fin novembre pour deux jours exceptionnels afin de préparer Noël !

HORAIRES :

Samedi et dimanche 26&27 novembre 2022, 10h/18h

Hôtel-Dieu Saint Jacques, 2 rue Viguerie 31300

Toulouse (Métro Saint Cyprien, bus Cours Dillon)

TARIFS : 5 euros