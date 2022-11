Concours : Gagnez vos places pour Fabrice Eboué à Toulouse !

Partager Facebook

Le 24 novembre prochain, Fabrice Eboué présente son spectacle « Adieu Hier » au Casino Barrière Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Réseaux sociaux, militantisme exacerbé, Cancel Culture, la crise du Covid n’aura fait qu’accélérer l’émergence du nouveau monde… Fabrice Eboué se sent déjà dépassé…

Après le succès de « Plus Rien à Perdre » et cette longue période de pandémie, Fabrice Eboué revient sur scène avec son quatrième et nouveau spectacle ! la plume acérée et l’art de rire de tout de Fabrice Eboué nous garantissent de partager un moment d’humour mémorable !

Pour voir Fabrice Eboué sur scène, Toulouse Blog vous offre des places au Casino Barrière !