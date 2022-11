Thylacine ce soir en concert au Bikini

Partager Facebook

Thylacine présentera son dernier projet au Bikini de Toulouse ce vendredi 18 novembre.

Depuis des années, le producteur français Thylacine nous embarque dans des aventures incroyables à bord d’un train, dans une caravane ou dernièrement dans le temps avec le projet Timeless. Dans ce dernier disque, on le voit escalader certains des plus grands sommets de la musique, issus des répertoires de Mozart, Beethoven, Schubert ou Satie, traçant de nouvelles voies en s’appropriant et revisitant des partitions comme on explore de nouveaux territoires : loin des sentiers battus.

Le 21 octobre, nouvelle aventure avec la sortie de 9 Pieces où on retrouve les derniers singles sortis par Thylacine ainsi que deux nouveaux morceaux. Rendez-vous ce vendredi soir au Bikini !

Thylacine

Le 18 novembre

Le Bikini

www.lebikini.com