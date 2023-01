Le programme de la 20e Semaine Franco-Allemande à Toulouse

Partager Facebook

La Semaine franco-allemande, qui se déroule cette année du 21 au 31 janvier, célèbre dans les deux pays le Traité de l’Elysée du 22 janvier 1963 qui scellait l’amitié franco-allemande retrouvée. A Toulouse, elle marquera aussi le 20ème anniversaire de l’accord de coopération avec Düsseldorf.

La Mairie de Toulouse et le Goethe Institut s’associent à de nombreux partenaires et invitent les Toulousains à venir découvrir l’Allemagne et sa culture, les programmes d’échanges et de rencontres, ainsi que les possibilités d’études et d’emploi dans le pays voisin. Ouvert à un large public, germanophone ou non, cette manifestation franco-allemande fait la part belle à la culture – musique, cinéma, théâtre, lecture, conférences… – et aux échanges.

Parmi les temps forts :

• Des initiatives en matière de coopération climatique

En plus d’une amitié de 20 ans, Toulouse et Düsseldorf présentent de fortes similitudes climatiques : des études montrent que d’ici la fin du 21e siècle, les températures de Düsseldorf se rapprocheront de celles de Toulouse aujourd’hui.

Un stand commun aux deux villes présentera les initiatives de lutte et d’adaptation au changement climatique menées entre autres dans le cadre du projet européen Life Green Heart et diffusera des vidéos réalisées par des jeunes de Toulouse, Düsseldorf et Tunis sur le thème du réchauffement climatique.

>> Du 24 au 27 janvier – 10h > 18h au Muséum de Toulouse – 35 allées Jules Guesde – Tarifs : 5/ 7€ – animation accessible avec le billet d’entrée au Muséum.

• Lancement par les Maires de Toulouse et Düsseldorf du projet 100 jeunes ambassadeurs des villes jumelles climatiques

Le 26 janvier à 15h, pour célébrer le 60e anniversaire du Traité de l’Elysée, Stéphan Keller, Maire de Düsserldorf et Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole ouvriront une conférence en présence d’un grand témoin, Béatrice Angrand, ancienne Secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et ex-présidente de l’Agence du Service Civique/agence française Erasmus+ Jeunesse et Sport.

Ils lanceront le projet « 100 jeunes ambassadeurs des villes jumelles climatiques Toulouse et Düsseldorf pour fêter l’amitié franco-allemande » qui se déroulera jusqu’en juin 2023.

• Un plateau féminin pour les 20 ans d’amitié entre Toulouse et Düsseldorf

Europe est une rappeuse originaire de Toulouse, amoureuse du hip-hop, qui s’approprie les codes d’un rap plus actuel en restant authentique.

La chanteuse-compositrice Juliane Blumt et ses quatre musiciens sont originaires de Düsseldorf. Ils portent des textes poétiques accompagnés d’une musique originale.

>> Jeudi 26 janvier à 20h30 au Théâtre des Mazades