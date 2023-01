Place au Championnat du Monde de Cassoulet de Toulouse

Partager Facebook

Ce lundi 23 janvier 2023, le REX Toulouse accueille la 7e édition du Championnat du Monde de Cassoulet de Toulouse.

Cet événement initié et animé par les Chevaliers du Fiel, pour la déconnade mais pas seulement, est de retour. Il y a six ans déjà , l’association « l’humour club de toulouse » ont l’idée d’inventer « le championnat du monde du cassoulet de toulouse ».

L’idée est de mettre en avant la grande spécialité toulousaine du cassoulet au travers d’un concours mettant en amicale concurrence des professionnels reconnus de la gastronomie lors d’un grand concours.

Dans les précédentes éditions, de Samaran à L’École Hôtelière en passant par Genty Magre, Garcia ou encore Le Colombier, les chefs se sont toujours « décarcassés » pour proposer leurs interprétations du cassoulet de Toulouse tour à tour traditionnelles, originales voire très originales.

Le principe est simple : 5 chefs de haut niveau sont sélectionnés pour la grande finale et servent chacun en cassolette un cassoulet pour 150 personnes qui dégustent a l’aveugle.

Lundi soir, le public votera et attribuera le prix du public au chef élu et le jury uniquement, votera et choisira toujours à l’aveugle le lauréat qui obtient le grand prix du jury.

La grande finale se tient donc au REX de Toulouse sous l’oeil bienveillant du président d’honneur du jury, Michel Sarran étoile parmi les étoilés et ses deux piliers membres fondateurs, les Chevaliers du Fiel.