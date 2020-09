Le Printemps du Rire dévoile les premiers noms pour l’édition 2021

Partager Facebook

Il y aura du beau monde au Printemps du Rire 2021 à Toulouse du 5 mars au 4 avril pour cette 27e édition.

Depuis quelques jours, le Printemps du Rire dévoile sur les réseaux sociaux les premiers noms de sa 27e édition qui aura lieu à Toulouse et la région. Pour commencer, les Jumeaux seront à la Digaora Labège le 14 mars 2021. L’excellent Guillermo Guiz sera lui au CAsino Barrière de Toulouse tout comme « Et Tout le Monde s’en fout » le 27 mars 2021. Pablo Mira sera lui bien présent à la Salle Nougaro de Toulouse. La salle Onyx de Plaisance-du Touch accueillera le nouveau spectacle de Stéphane Guillon le 27 mars 2021. Enfin, Alex Vizorek présentera son très attendu second seul en scène à la Grande Halle de l’Union le 28 mars 2021.

Découvrez toutes les annonces et les prochains événements sur https://www.facebook.com/leprintempsdurire/