Le Printemps du Cinéma fleurit ce week-end en France et à Toulouse

Du dimanche 19 au mardi 21 mars, le Printemps du Cinéma invite le public dans les salles de France et de Toulouse pour le prix de 5 euros la séance.

Quand les beaux jours reviennent, l’un des événements les plus populaires des amoureux du 7e art revient ! Le Printemps du Cinéma s’installe pour trois jours dès dimanche dans les salles françaises. Retrouvez les films du moment dans un écrin favorable pour profiter d’une expérience unique. Seul, à plusieurs, entre ami-e-s, en couple ou en famille. C’est l’occasion de voir un maximum de films pour un prix réduit à 5 euros.

Et juste après les Oscars, c’est l’occasion de voir The Whale, The Fabelmans, The Son mais aussi Alibi.com2, le dernier Astériex, Sage Homme, Crazy Bear, 65, La Chambre des Merveilles, Scream 6, Creed 3, Ant Man 3, Avatar ou encore Pattie et la Colère de Poséidon.

Plus d’infos : https://www.printempsducinema.com/