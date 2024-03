Le Printemps du Cinéma de retour à la fin du mois ! 

Partager Facebook

Durant trois jours, les 24, 25 et 26 mars, le Printemps du Cinéma investit les salles françaises pour des séances à 5euros !

Avec les beaux jours, l’un des événements les plus populaires des amoureux du 7e art revient ! Le Printemps du Cinéma s’installe pour trois jours fin mars dans les salles françaises. Retrouvez les films du moment dans un écrin favorable pour profiter d’une expérience unique. Seul, à plusieurs, entre ami-e-s, en couple ou en famille. C’est l’occasion de voir un maximum de films pour un prix réduit à 5 euros.

Ce sera l’occasion de découvrir des films récemment sortis comme Hors Saisons, Immaculée, Karaoké, Heureux Gaganants, Les Rois de la Piste, Dune 2, Scandaleusement Votre, Blue Giant, La Vie de ma mère, Le Successeur et tant d’autres. La liste des sorties : https://www.printempsducinema.com/films/

A Toulouse, le Pathé Wilson, le Gaumont Labège, le CGR Blagnac, les Véo de Muret et Colomiers, l’UGC Montaudran et on en passe et des meilleurs, joueront le jeu des séances à 5 euros.

Plus d’infos : https://www.printempsducinema.com/