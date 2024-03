Le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain prend son envol ce jeudi !

Partager Facebook

Le Festival de guitare d’Aucamville et du Nord toulousain aura lieu du 14 au 24 mars 2024 avec une belle programmation.

L’édition 2024 du Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain s’ouvre une nouvelle fois à la pluridisciplinarité des arts. Du 14 au 24 mars, des projets alliant musique, spectacle vivant et arts visuels, se joueront sous vos yeux. Si la guitare reste « au centre de la scène, elle sera accompagnée dans tous ses styles, d’une simple batterie à un ensemble complet, d’une danseuse à un écran de cinéma, ou encore de dessins » promettent les organisateurs.

Pendant ces dix jours de festivités, dans tout le Nord Toulousain, Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Launaguet, Saint-Alban et Toulouse, le public pourra découvrir de beaux artistes et de belle rencontres.. Depuis plus de 20 ans, ce festival tient à l’itinérance de ses propositions. Parcourez les salles à la découverte d’univers sensibles, poétiques et joyeux menés par de jeunes artistes issu·es de la scène régionale et française, offrant une belle diversité d’écoute autour de la guitare.

Le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain met également « un point d’honneur à valoriser les artistes féminines, et à rendre accessible à toutes et tous ses événements, notamment grâce au label Ville pour tous avec des accès PMR et le prêt de gilets vibrants pour les personnes malentendantes. »

Pour toute les infos :

http://www.guitareaucamville.com/

https://www.facebook.com/festivaldeguitaredaucamville/

Au programme de cette édition 2024 :

JEU 14 MARS – 20h00 – Athénaïs – Fonbeauzard/Salle Clairefontaine – Concert Folk pop tout public

VEN 15 MARS – 20h00 – Roxane Arnal & Baptiste Bailly + 1ère partie – Aucamville/Salle Georges Brassens – Concert Folk-Jazz tout public

SAM 16 MARS – 14h00 – Master Class avec Lydie Fuerte – Aucamville/Cinéma Jean Marais

SAM 16 MARS – 20h00 – Special Friend + 1ère partie – Aucamville/Salle Georges Brassens– Concert Rock-Indé tout public

VEN 22 MARS – 18h30 – Mozaïc et les gouttes de pluie – Saint-Alban/Espace Culturel Yves Montand –

VEN 22 MARS – 21h00 – Lydie Fuerte & Eva Luisa – Launaguet/salle des Fêtes – Concert et Danse Flamenco tout public

SAM 23 MARS – 16h00 – Machineless – Fenouillet/Espace Jack Roubin – Concert-dessiné

SAM 23 MARS – 21h00 – Roxane – Bruguières/Le Bascala – Concert Pop-Soul tout public

DIM 24 MARS – 15h30 – Ciné-concert-goûter « Le Monde de Jules Verne » par Arthur Guyard & Cyril Bernard – Aucamville/Cinéma Jean Marais