Le réalisateur Nicolas Philibert présente son nouveau film à Toulouse

Le réalisateur Nicolas Philibert se déplacera à Toulouse, au Cinéma ABC, le 14 mars , pour y présenter son nouveau documentaire « Averroès et Rosa Parks ».

Un an après Sur l’Adamant, Nicolas Philibert revient avec le deuxième volet d’un triptyque documentaire. Le premier avait d’ailleurs été primé au Festival de Berlin en 2023. Quant au troisième, la Machine à écrire et autres sources de tracas sortira en salle le 17 juin.

Dans Averroès et Rosa Parks, le réalisateur évoque deux unités de l’hôpital Esquirol, qui relèvent – comme l’Adamant – du Pôle psychiatrique Paris-Centre. Des entretiens individuels aux réunions “soignants-soignés”, le cinéaste s’attache à montrer une certaine psychiatrie qui s’efforce encore d’accueillir et de réhabiliter la parole des patients. Peu à peu, chacun d’eux entrouvre la porte de son univers. Dans un système de santé de plus en plus exsangue, comment réinscrire des êtres esseulés dans un monde partagé ?

Le cinéma ABC Toulouse reçoit donc le cinéaste pour une avant première ce 14 mars. Réservations : abc-toulouse.fr