Le Président du TFC, invité de Telefoot la Chaine, parle mercato

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dimanche, le président du Toulouse FC, Damien Comolli était l’invité de Téléfoot la chaine où il s’est exprimé sur le mercato.

Le lendemain de sa victoire face à Auxerre (3-1), la première en Ligue 2 BKT, le président du TFC s’est exprimé sur les prochaines semaines du club à la chaine Telefoot. Damine Comolli a indiqué être toujours à la recherche de nouveaux talents. « Dans les prochaines heures non, dans les prochains jours, oui. Jusqu’à la dernière minute, le 5 octobre, on fera tout pour améliorer l’équipe. Cela a été notre intention depuis le départ. On travaille d’arrache pied pour essayer de faire ça. Alors, on regarde sur tous les continents, on regarde sur tous les marchés des joueurs qui rentrent dans les critères qu’on recherche. Dans un premier temps, on recherche des qualités humaines, des valeurs, des joueurs d’équipe, des joueurs dans le long terme, qui croit au projet sur le long terme.(…) Sur le plan des qualités humaine, on s’est pas trompé. On va continuer de chercher ».

Avec un objectif améliorer si possible l’équipe jusqu’à dans les dernières heures du mercato. La première victoire face à Auxerre soulager le club sur la route prise depuis quelques mois.