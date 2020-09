Exposition « Héroïnes d’Opéra » à Toulouse

Partager Facebook

Découvrez l’exposition « Héroïnes d’Opéra » , des photographies de Mirco Magliocca, du 6 octobre au 6 décembre à la Médiathèque José Cabanis & Saint Cyprien de Toulouse.

Violetta (La Traviata), Ariane par deux fois (Ariane à Naxos et Ariane et Barbe-Bleue), Norma (de l’opéra éponyme) et Kundry (Parsifal) : ces cinq personnages féminins incarnant la puissance lyrique et dramatique des héroïnes d’opéra vont, pendant plusieurs semaines, s’exposer en grand format dans deux médiathèques toulousaines : José Cabanis (coursives et pôle Musique et Arts – 3e étage) et SaintCyprien. Les Bibliothèques de Toulouse et le Théâtre du Capitole ont en effet eu l’idée de s’associer pour donner corps, au travers d’une exposition des photographies de Mirco Magliocca, au jeu incessant entre la littérature et la musique.

Le répertoire de l’Opéra regorge ainsi de figures tirées des grands chefsd’œuvre, dont les saisons du Théâtre du Capitole témoignent régulièrement : Violetta Valery, l’héroïne de La Traviata de

Verdi, n’est autre que la Marguerite Gautier de La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fils. L’Ariane d’Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas est née de l’univers théâtral de Maurice Maeterlinck, tout comme Norma, la grande prêtresse gauloise devenue mythe grâce au génie de Vincenzo Bellini, fut dans un premier temps le personnage sanglant d’un drame du bien oublié Alexandre Soumet…

Les images de Mirco Magliocca, photographe de spectacles reconnu, montrent toute la puissance et l’émotion incarnée par ces héroïnes en pleine représentation.

L’exposition et le programme d’animations prévus dans les bibliothèques pour l’occasion (lectures, ateliers, projection, rencontre) rendent ainsi un hommage appuyé à la figure féminine dans l’opéra – et tout particulièrement à celle des grands chefs-d’œuvre présentés sur la scène du Théâtre du Capitole.

L’occasion de découvrir ou redécouvrir avec un œil nouveau la dimension spectaculaire de ces cantatrices aussi impressionnantes vocalement que scéniquement.

Programme et infos : www.theatreducapitole.fr