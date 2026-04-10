Foire Internationale de Toulouse 2026 : Le Guide Complet du Premier Week-end (10-12 Avril)

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Le grand rendez-vous printanier est de retour au MEETT ! Du 10 au 19 avril 2026, la Foire Internationale de Toulouse rouvre ses portes avec la promesse de nous faire « s’équiper, s’évader, se rencontrer et savourer ». Pour ne rien manquer de ce lancement tant attendu, la rédaction de Toulouseblog a épluché le programme pour vous présenter les activités phares de ce premier week-end. Que vous soyez amateur de sensations fortes, passionné de culture locale ou fin gourmet, suivez le guide !

Vendredi 10 avril : L’inauguration festive et la grande nocturne

La Foire démarre sur les chapeaux de roues dès ce vendredi. C’est l’occasion idéale pour découvrir en avant-première la grande exposition événement de cette édition 2026 : « Les Maîtres du Vent ». Sur la mezzanine du hall 7 et en extérieur, voyagez à travers 2 300 ans d’histoire du cerf-volant, admirez des modèles du monde entier et profitez de démonstrations de vols spectaculaires sur l’esplanade.

En fin de journée, place à la fête ! La Foire passe en mode nocturne jusqu’à 22h pour célébrer cette ouverture :

Ambiance musicale garantie avec les rythmes festifs de la banda Los Soupaeros qui déambulera dans les allées.

Performance artistique en direct avec l’artiste toulousain CEETT, présent de 19h à 22h sur le stand de l’Automobile Club du Midi.

Le grand feu d’artifice : Un spectacle pyrotechnique viendra illuminer le ciel toulousain pour clôturer en beauté cette toute première journée.

Samedi 11 avril : Ateliers 100% Occitanie et immersion ludique

Le samedi fait la part belle à l’innovation et à l’artisanat régional grâce au Village Inn’Occitanie (Hall 1). De nombreux créateurs locaux vous proposent un programme riche en ateliers participatifs (inscriptions directement sur place) :

11h00 : Démonstration et fabrication de savon artisanal avec Mon Bô Savon .

11h30 : Création de solutions parfumées par Home Skull Candle .

12h00 : Initiation à la technique photographique du Cyanotype avec La Petite Serpette.

L’après-midi, plongez dans l’espace « Quartier Vintage » pour une session de rétrogaming nostalgique (Mario Kart, Street Fighter sur d’anciennes bornes) ou défiez vos amis dans la toute nouvelle Arena E-Sport équipée de simulateurs de course et de plateformes de réalité virtuelle. L’astuce de la rédaction : N’oubliez pas de faire un tour sur la Grande Roue (en accès gratuit tout au long du salon) pour admirer le MEETT et ses environs vus du ciel !

Dimanche 12 avril : Voyage autour du monde et détente

Pour terminer ce premier week-end, cap sur l’international et le bien-être. Les ateliers du Village Inn’Occitanie se poursuivent avec de nouveaux horaires dominicaux :

11h00 : Solutions parfumées ( Home Skull Candle ).

12h00 : Fabrication de baumes naturels ( Mon Bô Savon ).

13h30 : Découverte du Cyanotype (La Petite Serpette).

C’est ensuite le moment de faire voyager vos cinq sens. Direction le Pôle Italie (Hall 3) « Benvenuti en Italia » pour déguster du Parmigiano Reggiano bio de montagne, des truffes d’Alba ou savourer une véritable glace artisanale italienne. Poussez ensuite l’exploration jusqu’au Hall 7 avec l’espace « Richesses du monde » et son impressionnant Village du Pacifique : dégustation de poisson à la tahitienne, ateliers gratuits de tressage de couronnes de fleurs et danses traditionnelles au son des ukulélés.

Pour les visiteurs en quête de relaxation, un espace bien-être & beauté (Hall 3) vous attend pour des séances de shiatsu, de réflexologie ou de massages crâniens entre deux allées.

Ce premier week-end donne le ton d’une Foire de Toulouse 2026 exceptionnelle. Préparez vos bonnes chaussures, votre curiosité et votre appétit ! Retrouvez le plan détaillé et la billetterie directement sur le site officiel de la foire.