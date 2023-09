La Coupe du Monde s’invite dans la Bibliothèque de Toulouse

Partager Facebook

A l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby, La Bibliothèque de Toulouse imagine plusieurs temps forts autour de cet événement.

La France accueille au mois de septembre la Coupe du Monde de Rugby pour la deuxième fois sur son territoire. Toulouse jouera le rôle de ville hôte, et les toulousains sont prêts pour une belle fête. Avec 5 matchs disputés au Stadium, la fête promet d’être belle. Le rugby s’exprimera au-delà du terrain dans tout Toulouse, avec une fan zone, dont les bibliothèques de Toulouse qui n’ont pas botté en touche et vous ont mitonné un programme qui en vaut la chandelle. Expositions, rencontres, projections, ateliers et jeux autour du ballon ovale à découvrir partout en ville.

André Cros, photographe de terrains

La Bibliothèque de Toulouse et les Archives municipales ont souhaité mettre en lumière l’œuvre d’André Cros, photoreporter formé chez Jean Dieuzaide. L’exposition présente une sélection de clichés montrant joueurs, stades et spectateurs, dressant ainsi un panorama du rugby toulousain d’après-guerre. Des images exceptionnelles issues du fonds conservé aux Archives, dont certaines seront exposées pour la première fois, donnant à voir l’art subtil et enjoué de ce photographe.

Quand ? du 5 septembre au 26 novembre 2023 à la Médiathèque José Cabanis

Rugby à la une, photographies de presse

Flash-back sur les années 1910-1950 : du journal « Rugby », imprimé à Toulouse de 1916 à 1919 au Midi sportif en passant par Miroir-Sprint , But et Club, ou Le Miroir des sports c’est toute une histoire du rugby à découvrir au travers des unes et des reportages photographiques. Retrouvez les Néo-Zélandais à Toulouse en 1919 et 1925 ainsi que les matchs de l’équipe de France contre l’Irlande, le Pays de Galles, l’Angleterre ou l’Écosse, avec de grands joueurs du Stade toulousain comme Lubin, Struxiano, Jauréguy, Bergougnan…

Les photographies de M. Bergé, J. Saludas, G. Chaumel et J. Dieuzaide, photographes toulousains et correspondants de presse durant ces années accompagnent l’exposition et témoignent de l’ histoire du rugby à Toulouse et dans la région.

Quand ? du 5 septembre au 25 novembre à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine.

Ce n’est pas tout !

La Bibliothèque de Toulouse proposera aussi de découvrir l’exposition Gueules d’anges de Sophie Giclard (Du 8 septembre au 28 octobre à la Médiathèque Danièle Damin) , En même temps que la jeunesse de Jean Harambat (Du 8 septembre au 22 octobre à la Médiathèque José Cabanis), une maquette du stadium à Empalot et des rencontres avec des rugbymen, rugbywomen, des spécialistes tout au long de cette Coupe du Monde de Rugby.

Programmation complètes sur bibliotheque.toulouse.fr