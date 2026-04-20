Exposition Événement à Toulouse : Plongez dans les « FAVELAS » colorées de CEET Fouad à la Galerie 24

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C’est l’événement street art incontournable de ce printemps dans la Ville Rose ! Du 11 avril au 23 mai 2026, la Galerie 24 accueille l’exposition personnelle « FAVELAS » de l’artiste de renommée internationale CEET Fouad. Préparez-vous à une explosion de couleurs et de perspectives urbaines au cœur du quartier des Carmes. Le rendez-vous est donné pour le vernissage public le samedi 11 avril de 14h à 17h, en présence de l’artiste.

« FAVELAS » : Une ville-monde foisonnante et suspendue

Avec cette nouvelle série, CEET Fouad déploie un univers urbain foisonnant, directement inspiré de ses nombreux voyages à Hong Kong, Manille, Medellín, l’île de La Réunion et Toulouse. L’artiste s’empare des architectures denses, surpeuplées et bricolées que l’on associe souvent aux bidonvilles asiatiques ou aux favelas sud-américaines.

Oubliez la simple représentation documentaire : sous les traits de CEET, la réalité se transforme en une ville rêvée.

Les façades s’imbriquent et les lignes s’entrecroisent dans un chaos qui devient composition.

Les couleurs éclatent, tandis que les perspectives se fragmentent.

Les bâtiments semblent tenir par miracle, figés dans un équilibre aussi fragile que vibrant.

À travers ces toiles saturées d’énergie, l’artiste interroge notre manière d’habiter le monde : comment coexister et exister dans des espaces contraints?

La naissance des « Chicanos » : de l’anecdote au symbole universel

Difficile d’évoquer l’œuvre de CEET Fouad sans parler de ses célèbres poulets, les « Chicanos ». Né à Oran en 1971 et arrivé à Toulouse en 1978, cet artiste issu de la deuxième génération de graffeurs européens a vu son art basculer grâce à une anecdote amusante.

À son arrivée en Chine, ne parlant pas un mot de mandarin, CEET s’est mis à dessiner des poulets au restaurant pour se faire comprendre et passer commande. Ce geste spontané a donné naissance à un premier poussin, dont l’amusement est vite devenu un motif, puis une véritable signature.

Dans l’exposition « FAVELAS », ces Chicanos peuplent les paysages urbains denses. Tantôt cachés derrière une fenêtre ou perchés sur un toit, ils agissent comme des témoins silencieux de notre humanité. Ces figures ironiques et tendres apportent une distance poétique face à la précarité ou l’hyper-urbanisation. Sous le pinceau de CEET, cet animal banal est individualisé, devenant la métaphore d’un humain fragile mais qui persiste dignement dans la masse.

Un dialogue parfait avec la Galerie 24 et le CAUE 31

L’installation de « FAVELAS » à la Galerie 24 ne doit rien au hasard. Situé dans la cour Baragnon, cet espace est porté par le CAUE 31 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Haute-Garonne). C’est un lieu hybride pensé pour être une vitrine des enjeux liés à l’amélioration de notre cadre de vie.

La galerie valorise la rencontre entre l’architecture, l’urbanisme, le paysage et les arts appliqués.

L’univers de CEET y trouve une place naturelle en offrant une vision décalée de la ville qui fait écho aux réflexions sur l’aménagement du territoire.

L’objectif est double : favoriser la transversalité entre l’art et l’architecture, et inviter les visiteurs toulousains à observer la ville avec un regard complice, léger et plein de sourires.

Cet événement culturel est rendu possible grâce à la collaboration avec Edouard GALLERY, l’association La Pépinière (résidence d’artiste) et POSCA.

Informations Pratiques

Exposition : FAVELAS par CEET Fouad.

Dates : Du 11 avril au 23 mai 2026.

Lieu : Galerie 24, 24 rue Croix Baragnon, Toulouse.

Vernissage public : Samedi 11 avril de 14h à 17h.

Tarif : Entrée libre.

Horaires d’ouverture :