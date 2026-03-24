Le Ciel Nous Vengera : L’Exposition Choc de Nicolas Daubanes au Castelet de Toulouse

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Jusqu’au dimanche 2 août 2026, la Ville Rose accueille un événement culturel d’une intensité rare. Le Castelet de Toulouse ouvre ses portes à l’artiste contemporain Nicolas Daubanes pour une exposition magistrale intitulée « Le Ciel Nous Vengera ». Une plongée fascinante et bouleversante au cœur des thématiques de l’enfermement et de la mémoire, dans un lieu toulousain hautement symbolique.

Une exploration intime et puissante de l’univers carcéral

Né en 1983, Nicolas Daubanes n’est pas un artiste qui observe de loin. Depuis plus de quinze ans, il consacre l’essentiel de son œuvre à l’univers carcéral. Sa démarche artistique est profondément ancrée dans le réel, nourrie par de multiples résidences immersives au sein de maisons d’arrêt.

À travers une pluralité de médiums – dessins à la poudre de fer, installations monumentales, sculptures et vidéos – il interroge la condition humaine face à la privation de liberté. Le Ciel Nous Vengera est l’aboutissement de cette longue réflexion, offrant au public toulousain un regard sans concession, mais d’une grande poésie, sur le monde de l’enfermement.

Le Castelet : Un écrin chargé d’histoire

Le choix du lieu pour cette exposition ne doit rien au hasard. Anciennement lié à la tristement célèbre prison Saint-Michel, le Castelet porte encore en lui les stigmates et la mémoire des lieux d’enfermement de Toulouse. Ce contexte architectural et historique d’une force singulière crée un dialogue saisissant entre le passé du bâtiment et les créations contemporaines de l’artiste.

Ce projet prolonge directement les recherches menées par Nicolas Daubanes lors de sa récente résidence à la prestigieuse Villa Médicis à Rome. Le visiteur y retrouvera d’ailleurs de subtiles références historiques, faisant notamment écho aux vertigineuses prisons imaginaires du graveur Piranèse.

Des œuvres monumentales et poignantes

L’exposition est jalonnée de pièces fortes qui marqueront durablement les esprits. La matière elle-même raconte une histoire, puisque l’artiste réutilise de véritables éléments issus du milieu carcéral.

Parmi les œuvres maîtresses à ne surtout pas manquer :

La Vasque de la Villa Médicis : Une incroyable sculpture en bois, évocation grandeur nature de la célèbre vasque romaine. Sa particularité ? Sa matière première provient exclusivement d’anciennes portes de prison.

L’Hallali : Une composition monumentale et vertigineuse réalisée à partir de 12 portes de prison assemblées. Avec ses dimensions hors normes de 490 x 510 cm, cette installation impressionne par sa taille et le poids de l’histoire qu’elle transporte.

Informations Pratiques et Visites

Pour ne rien manquer de cet événement majeur de la saison culturelle toulousaine, voici les informations à retenir pour organiser votre venue.