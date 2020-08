Le groupe Maine in Maine pour deux soirées à la Halle de la Machine

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La folk des héraultais de Maine in Havana résonnera ce vendredi 28 et samedi 29 août de 19 à 22h, à la Halle de la Machine de Toulouse.

Groupe de Montpellier formé en 2016. Musique minimaliste, tour à tour grave et enlevée, intrigante et habitée. Inspirée de folk, de blues et de rock, mélange d’ambiances psychédéliques, américaines et latines, de guitares fuzz et d’orgues vintages. Des poèmes réalistes et crus, chantés en anglais, où la nuit accompagne la solitude et l’alcool dans la brume d’un New-York transfiguré en une cité méditerranéenne. Entre Tom Waits et les Cramps, Nick Cave et les Doors.

De quoi passer de belles soirées à la Halle de la Machine avec ses concerts dans le cadre de la saison estivale « Halle Night Long ».