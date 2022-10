Le groupe GHOST en 2023 au Zénith de Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe Ghost débarque avec leur Imperatour au Zénith de Toulouse le 23 mai 2023.

En ces temps sombres qui nous entourent, alors que les nuages obscurcissent le soleil et que les mauvais présages abondent, Ghost ressuscite en annonçant sa plus grande tournée européenne à ce jour.

Ghost est indiscutablement LE groupe de « metal » dont l’ascension fulgurante ne laisse aucun doute. Leur hard rock saupoudré de saveurs pop délicieusement ensorcelantes, a permis aux suédois de s’attirer les faveurs d’un public de plus en plus large, à travers des hits irrésistibles tels que « He is », « Square Hammer » ou « Rats ». Les séduisants atouts de leurs albums ont été salués par l’ensemble des médias spécialisés ou non.

La scène est l’autre domaine où Ghost excelle. Proposant des shows sombrement extravagants et parfaitement orchestrés, le groupe ne compte plus les concerts complets dans l’hexagone. Ses passages en haut des affiches du Hellfest ou du Download ont laissé des traces indélébiles dans la mémoire des fans. En mai 2019, Metallica les avait même spécialement invités sur son concert au Stade de France. Lauréats d’un Grammy Awards, les destriers noirs de Ghost sont désormais menés par Papa Emeritus IV. C’est donc sous sa fascinante houlette que le public français va pouvoir, une fois de plus, succomber aux charmes envoûtants de ce groupe pour le moins unique.

Rendez-vous le 23 mai au Zénith de Toulouse pour voir Ghost en concert !

Réservations : https://zenith-toulousemetropole.com/