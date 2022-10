Coupe du Monde 2023 : Le rugby en fête à Toulouse !

Partager Facebook

Pendant deux jours, la Coupe du Monde 2023 pose ses valises à Toulouse à moins d’un an du grand rendez-vous de l’Ovalie.

Des animations gratuites sont organisées lundi 31 octobre et mardi 1er novembre à moins d’un an du début de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Trois temps forts sont au programme : l’escale du Train du Rugby à la gare Matabiau lundi et mardi, une journée d’animations et d’ateliers sportifs et ludiques place du Capitole lundi, et le passage du célèbre trophée Webb Ellis, qui sera présenté lundi soir dans la cour Henri IV puis à la nocturne du marché Victor Hugo.

Le train de la Coupe du Monde 2023 à Matabiau

Lundi et mardi, le train-exposition de la Cope du Monde de Rugby 2023 s’installe au sein de la Gare Matabiau avec au programme des expositions, des focus sur les matchs et des expériences immersives.

Voir le trophée Webb Ellis!

Lundi, deux occasions sont offertes aux toulousains pour voir le trophée de la Coupe du Monde:

– de 19h à 20h15 dans la cour Henri IV du Capitole, en présence de Sofiane Guitoune, joueur du Stade Toulousain. Vous pourrez vous prendre en photo avec la coupe grâce à un photobooth.

de 20h30 à 22h30 à la nocturne du marché Victor Hugo, où sera une Marseillaise sera entonnée à 21h. Dress code recommandé : bleu blanc rouge.

Enfin, lundi de 10h à 18h30, toute la journée, sur la Place du Capitole, une belle journée de rugby pour toute la famille avec un espace photo et un village unique pour s’initier au ballon ovale.