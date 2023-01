Le groupe Cuarteto Tafi invite Jean-Luc Amestoy pour un concert à la Salle Nougaro

Partager Facebook

Le groupe Cuarteto Tafi invite l’accordéoniste Jean-Luc Amestoy pour un concert à la Salle Nougaro Toulouse ce vendredi 13 janvier.

Pour cette rencontre musicale, avec l’accordéoniste Jean- Luc Amestoy, Cuarteto Tafi a voulu créer un spectacle selon son cœur : un spectacle qui parlera des femmes ! Ils nous invitent dans un voyage musical, au cœur des grandes chanteuses, interprètes et compositrices.

De l’immense Mercedes Sosa, en passant par Violeta Parra, l’afro péruvienne Susana Baca, ou bien la mexicaine Lila Downs, sans oublier la salsera et cubaine Celia Cruz, le Cuarteto tafi et Jean-Luc Amestoy s’invitent avec puissance et douceur dans le chant de ces femmes.