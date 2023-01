Toulouse. Une première édition pour le Girls Don’t Cry Film Festival !

Partager Facebook

La Petite présente Girls Don’t Cry Film Festival, un nouveau festival de cinéma ! Rendez-vous les 11 et 12 février à l’American Cosmograph Toulouse.

La Petite nous offre depuis des années des temps forts à Toulouse avec notamment son festival de musique au Metronum. Place au cinéma désormais avec un nouveau rendez-vous qui fera date ! Au programme de ces deux journées d’hiver bien au chaud dans les fauteuils de l’American Cosmograph : des films forts, des films féministes, des vieux films et des films touts neufs, du rire et des larmes, des films qui donnent envie de faire la fête et des films qui donnent envie de faire des câlins à ses copines.

Le GDC Film Festival c’est deux jours d’émotions cinématographiques collectives pour se souvenir que les filles ne pleurent pas mais elles font des films. Rendez-vous les 11 & 12 février 2023 à l’American Cosmograph.

Programmation :

VENDREDI 10 FÉVRIER – 20H

Gala d’ouverture au DAda

Avec Eliott des Adelphes, Belladonna, Jan Loup

DAda

27 Av. Honoré Serres, 31000 Toulouse

Métro ligne B arrêt Compans Caffarelli

20h-01h

Tarif : 3/5/7€

SAMEDI 11 FÉVRIER

16H30 : Variety de Bette Gordon

avec Sandy McLeod, Nan Goldin, Will Patton, Luis Guzman, Richard Davidson…

USA * 1983 * 1h20 * VOSTF

New York, 1983. Christine cherche désespérément du travail et finit par se faire engager comme ouvreuse dans un cinéma porno de Times Square.

Elle devient peu à peu obsédée par les sons et les images des films qui l’entourent. Puis, fascinée par un des spectateurs, un homme d’affaires du nom de Louie, Christine commence à le suivre…

19H20 : Atlantic Bar de Fanny Molins en avant première + rencontre avec Nathalie et Jean-Jacques, protagonistes du film

documentaire * France * 2022 * 1h17

A l’Atlantic Bar, Nathalie, la patronne, est le centre de l’attention. Ici, on chante, on danse, on se tient les uns aux autres. Après la mise en vente du bar, Nathalie et les habitués se confrontent à la fin de leur monde et d’un lieu à la fois destructeur et vital.

22H : Priscilla Folle du désert de Stephan Elliott + performance drag queer par La Maison Clinquante

avec Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce…

Australie * 1994 * 1h44 * VOSTF

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, et Bernadette, une transsexuelle, doivent se produire à l’autre bout du pays. Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus s’étend le désert, immense et aride. Les trois amis ne se laissent pas décourager. Ils achètent un bus, qu’ils baptisent » Priscilla « , et foncent à tombeau ouvert sur les pistes sablonneuses.

DIMANCHE 12 FÉVRIER

17H10 : Blue Jean de Georgia Oakley en avant première

avec Rosy McEwen, Kerrie Hayes, Lucy Halliday, Stacy Abalogun…

RU * 2022 * 1h37 * VOSTF

1988, l’Angleterre de Thatcher. Jean, professeure d’éducation physique homosexuelle, mène une double vie depuis le vote d’une loi stigmatisant la communauté gay.C’est sans compter sur l’arrivée d’une nouvelle étudiante qui menace de révéler son secret. Jean est contrainte de bouleverser sa vie pour éviter de tout perdre.

19H20 : The Eternal Daughter de Joanna Hogg en avant première

avec Tilda Swinton, Joseph Mydell, Carly-Sophia Davies, Alfie Sankey-Green…

USA/RU * 2022 * 1h36 * VOSTF

The Eternal Daughter promet secrets de famille, mystères cachés, fantôme et manoir de famille…

21H30 : The End of Wonderland de Laurence Turcotte-Fraser en avant première

documentaire 2021 – Canada – 1h25 – VOSTFR – Interdit aux moins de 16 ans

Tara Emory, une artiste et vétérane de l’industrie du sexe, confronte son passé familial d’accumulateurs compulsifs à travers son art pendant qu’elle fait face à l’éviction de son studio Wonderland.

Infos : https://www.lapetite.fr/film-festival/