Le Groupe Acrobatique de Tanger présente son spectacle à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du jeudi 11 au dimanche 14 janvier, le Groupe Acrobatique de Tanger s’installe au Théâtre de la Cité de Toulouse pour y présenter son spectacle FIQ! dans le cadre de la saison hors les murs d’Odyssud.

Réveille-toi ! (Fiq ! en marocain). L’appel est lancé par le Groupe Acrobatique de Tanger, bien connu à Odyssud pour ses époustouflantes pyramides humaines. Mêlant tradition et modernité, ce collectif ne cesse de se renouveler en nouant de prestigieuses collaborations. C’est au tour de l’audacieuse Maroussia Diaz Verbèke, d’orchestrer leur dernière création. Avec la complicité de DJ Dino, qui scratche et jongle avec les vinyles, ces quinze femmes et hommes – acrobates marocains, danseurs, footfreestyleurs, breakeurs et taekwendeurs – vont nous entraîner dans un tourbillon exaltant, porté par la scénographie colorée de Hassan Hajjaj, pionnier du pop art marocain. Drôle, virtuose et traversé par une énergie lumineuse, ce cirque génère une déferlante de figures, de chorégraphies et de pensées qui réveillent joyeusement les consciences.

Infos et réservations : odyssud.com