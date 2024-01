Fülü en concert pour deux soirs à Toulouse

Partager Facebook

Le groupe Fülü sera en concert les 12 et 13 janvier 2024 au Taquin de Toulouse pour la sortie d’un très beau premier album.

Mêlant une section cuivres étoffée à des sonorités électroniques, les sept musicien.nes tissent un lien entre le jazz contemporain de la scène londonienne (The Comet is Coming, Sons of Kemet, Ezra Collective), la transe hypnotique des carnavals et les rythmiques envoûtantes des clubs de techno.

Un esprit sauvage né au Carnaval de Rio il y a quelques hivers (terres qu’ils retrouveront en février 2024 à l’occasion de leur tournée).

Ce 1er album est une invitation à les suivre sur les traces de ces déambulations sans début ni fin, à la découverte de l’envoûtement percussif des tambours, des exclamations cuivrées des fanfares, de cette sueur enivrante pleine de strass, de paillettes et de costumes bariolés.

Plus qu’une succession de morceaux, “FÜLÜ” est un conte retraçant la genèse du projet, une histoire guidée par un fil narratif : celui de notre rapport à l’au-delà, à l’onirique.

Pour découvrir ce premier album en live, rendez-vous au Taquin de Toulouse les 12 et 13 janvier !