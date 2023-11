Le Grenier Toulouse présente les Amis du Placard

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Retrouvez la comédie Les Amis du Placard du 29 novembre au 09 décembre prochain par la Compagnie Coeur et Jardin au Grenier Toulouse.

Cette semaine dans l’antre du Grenier Toulouse, on pourra découvrir la comédie signée Gabor Rassov et mise en scène par Francis Azéma. Quatre comédien, Laurent Berthier, Angélique Infante, Emmanuelle Kalfon et Lorenzo Salvaggio, vont devenir amis. Enfin, c’est plus complexe que ça. Deux d’entre eux vont acheter un couple d’amis dans une grande surface. Ils les rangent dans un placard pour les sortir de temps en temps jusqu’au jour où les choses vont changer.

Un postulat de départ loufoque pour des situations drolatiques et un vrai regard sur les relations humaines dans la société. Notamment les relations entre nouveaux riches et nouveaux pauvres dans une société où tout se vend.

Les Amis du Placard sont à découvrir au Grenier Toulouse. Infos et réservations : https://www.greniertheatre.org/