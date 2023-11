Yom en concert à la Salle Nougaro ce mardi !

Partager Facebook

Le clarinettiste de jazz Yom sera en concert ce mardi 28 novembre à la Salle Nougaro.

En 2020 Yom enregistrait l’album Célébration en duo avec le pianiste Léo Jassef. Annonce d’une naissance à venir, il y dévoilait des compositions inscrites dans la continuité d’une recherche musicale tournée vers la contemplation et le sacré. Ce travail épuré au-delà ou en-deçà de l’harmonie, de la mélodie ou du rythme se poursuit aujourd’hui sur un nouvel album, Alone in the light. Dans ce disque intime et nocturne, Yom part à la rencontre des ancêtres enfouis en lui. Des multitudes tapies dans l’ombre de l’Histoire qui laissent en chacun de nous une particule de présence, qui nous construisent et qui parfois s’expriment avec ou à travers nous.

Yom et le pianiste Léo Jassef seront donc à Toulouse ce mardi 28 novembre.

Infos : sallenougaro.com