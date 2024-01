Le Girls Don’t Cry Film Festival revient en février à Toulouse

Partager Facebook

Le festival de films organisé par Girls Don’t Cry est de retour au cinéma American Cosmograph à Toulouse pour une deuxième édition les 10 et 11 février 2024.

On avait aimé la première édition. On a hâte de découvrir la deuxième du Girls Don’t Cry Film Festival en février prochain à Toulouse. Pendant deux jours, huit films seront proposés au public dont 6 avant-premières. Au programme des films forts, des films féministes, des vieux films et des films touts neufs, du rire et des larmes, des films qui donnent envie de faire la fête et des films qui donnent envie de faire des câlins.

Le Girls Don’t Cry Film Festival c’est deux jours d’émotions cinématographiques collectives pour se souvenir que les filles ne pleurent pas mais elles font des films avec des films comme Beau Travail de Claire Denis, Moulin Rouge de Baz Luhrmann, Ma Sai Gon de Khoa Le, Queen Tut de Reem Morsi ou encore Vampire humaniste cherche suicidaire consentant de Ariane Louis-Seize.

Bref, on se retrouve au Girls Don’t Cry Film Festival les 10 et 11 février prochain !

Infos pratiques :

Tarif et réservations sur place, 8€ l’entrée ou ticket d’abonnement ou 15€ le pass 3 films

American Cosmograph

24 rue Montardy, 31000 Toulouse

Programmation complète

Samedi 10 février

14h15 ▹ BEAU TRAVAIL de Claire Denis

Avec Denis Lavant , Michel Subor, Grégoire Colin…

France * 1999 * 90 min

16h15 ▹ SEM CORAÇAO (sans coeur) de Nara Normande e Tião en partenariat avec Ciné Latino, en avant-première

Avec Maya de Vicq, Eduarda Samara, Alaylson Emanuel…

France, Brésil * 2024 * 91 min * VOST

19h15 ▹ TIGER STRIPES de Amanda Nell Eu, en avant-première

Avec Zafreen Zairizal, Deena Ezral, Piqa, Shaheisy Sam, Jun Lojong, Khairunazwan Rodzy, Fatimah Abu Bakar…

Malaisien * 2023 * 95 min * VOST

21h15 ▹ MOULIN ROUGE De Baz Luhrmann + Cabaret Maison Clinquante (Dress code strass, plumes et cancans)

Avec Nicole Kidman, Ewan McGregor, John Leguizamo

Etats-Unis * 2001 * 2h06 * VOST

Dimanche 11 février

14h ▹ MA SAI GON (Mère Saigon) de Khoa Lê, en avant-première

Québec, Canada * 2023 * 100 min * VOST

16h15 ▹ ELAHA de Milena Aboyan, en avant-première

Allemagne * 2023 * 110 min * VOST

Avec Bayan Layla, Derya Dilber, Derya Durmaz…

18h30 ▹ VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT de Ariane Louis-Seize, en avant-première

Canada * Comédie horrifique * 2023 * 90 min * VOST

Avec Sara Montpetit et Félix-Antoine Bénard…

21h ▹ QUEEN TUT de Reem Morsi, en avant-première

Avec Alexandra Billings, Matt Willis, Ben Sanders…

Canada * 2023 * 110 min * VOST