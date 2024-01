Tsew the Kid en concert à Toulouse

Partager Facebook

Tsew The Kid présentera son album « On Finira Peut-être heureux » ce vendredi 26 janvier au Bikini de Toulouse.

Plus ancré dans l’authenticité que jamais, le jeune rappeur Tsew The Kid est de retour avec un troisième album. Une sorte de quête du bonheur en quinze titres où les fantômes de son passé se heurtent à ses envies pour demain. En cinq ans de carrière, le rappeur s’est imposé sur la scène française depuis son premier projet « Diavolana » en 2019, certifié disque d’or, à un troisième opus et plus de 1,5 millions de fans sur les réseaux.

Tsew The KID retrouve le public toulousain lors d’un concert exceptionnel ce vendredi.

Infos et réservations : https://lebikini.com/