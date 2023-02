Le Festival Théâtres d’hiver de retour cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Du 9 au 15 février, le public pourra se rendre dans plusieurs salles de Toulouse pour l’édition 2023 du Festival Théâtres d’Hiver.

Cette 25e édition co-organisée par les Centres culturels de Toulouse et un réseau de salles partenaires mettra en valeur la richesse du théâtre amateur. Permettre à des troupes de se produire dans des salles toulousaines, encourager les échanges entre les compagnies de théâtre amateur et favoriser la rencontre avec le public sont les objectifs de cette manifestation. 17 spectacles dans 13 salles pour découvrir le travail des compagnies, entre répertoire et créations.

Le festival est parrainé cette année par l’acteur et metteur en scène Denis Rey.

Encore une fois les salles participantes sont nombreuses comme le Centre Culturel Henri Desbals, les MJC de Toulouse, le Centre culturel des Minimes ou encore de Bellegarde. Le théâtre vient aux toulousains, profitez en !