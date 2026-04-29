Alerte fous rires : « Les Faux British » transforment le Théâtre Les 3T en champ de bataille comique !

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Avis aux amateurs de comédies ravageuses et de mystères à l’anglaise ! Si vous cherchez la sortie parfaite pour décompresser en ce milieu de semaine, ne cherchez plus. Dès demain, les mercredi 29 et jeudi 30 avril 2026 à 20h00, la scène incontournable du Théâtre Les 3T de Toulouse accueille le phénomène théâtral : Les Faux British.

Préparez-vous à assister à ce qui devait être un thriller glaçant, et qui va rapidement virer à la catastrophe absolue, pour notre plus grand bonheur !

Quand sept amateurs s’attaquent à un roman noir…

Le point de départ est aussi brillant qu’absurde : imaginez sept passionnés de romans noirs anglais qui, du jour au lendemain, décident de monter un spectacle alors qu’aucun d’entre eux n’a jamais mis les pieds sur une scène de théâtre.

Leur ambition ? Adapter un polar palpitant se déroulant à la fin du XIXème siècle. Le décor est planté : un superbe manoir niché dans la campagne anglaise, une élégante soirée de fiançailles, des invités distingués… et, soudain, un meurtre sanglant qui vient bouleverser les festivités. Sur le papier, tout y est pour tenir le public en haleine. Mais dans la pratique, c’est une toute autre histoire !

Le flegme britannique à l’épreuve du chaos absolu

Malgré une volonté de fer et une implication totale, nos valeureux « comédiens d’un soir » vont très vite se retrouver dépassés par les événements. À un rythme effréné, les catastrophes s’enchaînent sur scène avec une précision d’horloger : décors qui s’effondrent, accessoires disparus, trous de mémoire monumentaux et cascades involontaires.

Pourtant, dans ce joyeux désordre, nos « Faux British » ne baissent pas les bras. Armés d’un légendaire et imperturbable flegme britannique, ils tentent coûte que coûte de sauver les meubles et d’interpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur tient tant à cœur.

Le véritable suspense de la soirée ?

Réussiront-ils à terminer la pièce avant que le théâtre ne s’écroule ?

Dans quel état physique et mental va-t-on les retrouver au moment des saluts ?

Une chose est absolument certaine : face à cette succession ininterrompue de gags millimétrés et de situations burlesques so british, le spectateur, lui, n’aura pas une seconde de répit pour reprendre son souffle !

Informations Pratiques & Réservations (Dernière minute !)

L’événement débutant dès demain, il s’agit d’une occasion en or pour une sortie théâtrale de dernière minute. La salle des 3T étant réputée pour sa convivialité et la qualité de sa programmation, les places s’envolent vite !