Toulouse Olympique : Interview de Sylvain Houles

L’entraineur du Toulouse Olympique, Sylvain HOULES, se livre avant la rencontre face à Newcastle Thunder samedi 11 février à Ernest Wallon (coup d’envoi 18h).

Sylvain, une nouvelle saison se profile pour toi et ton groupe, comment s’est passée cette intersaison ?

Je dirais que je suis agréablement surpris, elle a été excellente malgré la descente qui aurait pu engendrer une baisse sur le moral du groupe d’autant plus que nous avons également eu un retour progressif des garçons car certains participaient à la Coupe du Monde. Notre préparation a été bien menée entre le travail, la rigueur et le professionnalisme du staff et des joueurs. Les internationaux ont dû prendre le train en route, mais ils ont bien bossé et ils sont tous prêts pour retrouver notre public.

Il y a eu du renouveau dans le staff et l’effectif. Comment se comporte ce nouveau groupe avant de revenir jouer à la maison ?

Tout à fait, cela donne un nouveau souffle ! Nous avons établi de nouveaux objectifs avec le staff et les joueurs pour remonter. Ce groupe vit bien, on a revu notre fonctionnement en remettant tout à plat. Nous sommes tous dans ce même bateau maintenant, avec des ambitions identiques. Nous sommes prêts et impatients de retrouver Wallon.

Nouvelle saison, nouveaux défis, comment vois-tu ce Championship version 2023 ?

Probablement plus équilibré que l’an dernier avec de beaux effectifs qui se sont renforcés, il y a des individualités dangereuses dans chaque équipe. Featherstone semble bien armé, puis des équipes qui jouaient les plays-off en 2022 comme Bradford, Halifax, Barrow, Batley. Aussi York avec un nouveau coach, donc je dirais qu’il y a de belles formations dans l’ensemble.

Selon toi les dates clés de cette saison 2023 ?

Nous jouons York et Bradford dès ce mois de février, nous allons vite voir où on se situe en termes de niveau et de justesse technique. Il faut que nous gardions à l’esprit nos méthodes de travail de « Super League », bien insister sur les détails qui nous ont empêché de remporter des rencontres que nous perdions de peu. Nous voulons amener un nouveau souffle pour le club en repartant sur une nouvelle dynamique.

Êtes-vous impatients de retrouver le public toulousain à Ernest Wallon ?

On a hâte bien sûr de rejouer devant nos supporters, notamment les nouveaux joueurs. Evidemment cela nous fera du bien au moral, qu’il nous montre le beau soutien dont ils ont pu nous faire part l’année précédente. On fera en sorte de bien lancer notre saison à domicile surtout pour eux.

Après cette victoire sur la pelouse de Barrow, es-tu satisfait ?

Satisfait de cette nouvelle équipe, on a bien respecté notre plan de jeu en étant efficace. La préparation a bien porté ses fruits, j’ai trouvé que la charnière a été bonne, donc content de la prestation dans son ensemble. Les joueurs sont bien rentrés en matière, débuter par une victoire c’est toujours important.

